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12 минут назад

Италия примет шестой пакет военной помощи Украине с ракетами Aspide

Lenta.ru

Правительство Италии запланировало на следующей неделе принять шестой пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

Италия примет шестой пакет военной помощи Украине с ракетами Aspide
Фото:  Martin Garcia / wikipedia Martin Garcia / wikipedia

Среди поставляемого оружия указываются управляемые ракеты Aspide. Засекреченный декрет о помощи Киеву будет представлен в специальном парламентском комитете по безопасности.

Украина и другие страны довольны той помощью, которую оказывает Италия, заявил глава Минобороны Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera, указывает РИА Новости. По его словам, Рим направит дополнительную помощь после утверждения шестого декрета, однако он не ответил на вопрос об отправке системы ПВО Samp/T на Украину.

9 января сообщалось, что власти Италии вряд ли отправят Украине шестую партию оружия до февраля. Указ о поставке нового оружия для Киева еще не готов, при этом изначально его планировали утвердить в декабре, затем в январе, а теперь Министерство обороны планирует сделать это в феврале. По данным La Repubblica, если Рим выделит украинской стороне ракеты, то Италия рискует оказаться без должной защиты.

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