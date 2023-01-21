Италия примет шестой пакет военной помощи Украине с ракетами Aspide

Правительство Италии запланировало на следующей неделе принять шестой пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

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Среди поставляемого оружия указываются управляемые ракеты Aspide. Засекреченный декрет о помощи Киеву будет представлен в специальном парламентском комитете по безопасности.

Украина и другие страны довольны той помощью, которую оказывает Италия, заявил глава Минобороны Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera, указывает РИА Новости. По его словам, Рим направит дополнительную помощь после утверждения шестого декрета, однако он не ответил на вопрос об отправке системы ПВО Samp/T на Украину.