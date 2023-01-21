Названы сроки возвращения «Неустрашимого» в боевой состав Балтфлота

Сторожевик «Неустрашимый», вступавший в бой с пиратами и сопровождавший прах российской императрицы, вернется в боевой состав Балтийского флота. Это произойдет в феврале, после ремонта и модернизации, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

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«Его возвращение в боевой состав БФ планируется на февраль», - сказал собеседник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас сторожевик находится на ревизии на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь». Кораблю предстоит пройти комплекс испытаний.

«Неустрашимый» был спущен на воду в 1988 году. Это первый построенный из кораблей проекта 11540 «Ястреб».

В сентябре 2006 года корабль участвовал в мероприятии по перезахоронении праха императрицы Марии Фёдоровны. Сторожевик встречал и сопровождал корабль ВМС Дании с прахом императрицы.

В 2008-2009 годах «Неустрашимый» несколько раз вступал в бой с пиратами у побережья Сомали. Российский корабль отбил атаку пиратов на датское судно Powerful. Сопровождая танкер «Ельня» сторожевик вступил в «новогоднюю» перестрелку с пиратским судном.