В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана. Об этом Рогов рассказал в интервью РИА Новости.

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По его словам, активные боевые действия там продолжаются.

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Рогов указал, что основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне подконтрольных им городов Каменское-Орехов-Гуляйполе.

«Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье», — информировал он.

До этого Владимир Рогов заявлял, что российская армия за сутки продвинулась на 7 км на Запорожском направлении. Он также отметил, что у ВСУ наблюдается недостаток снарядов, в том числе и для гаубиц M777.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).