Комбат Ходаковский сообщил о смене тактики ВС РФ

Вооруженный силы России сменили тактику в СВО, теперь российская армия более реалистично оценивает противника и применяет нетипичные методики. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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«Быстрота принятий решений подвела к какой-то осмысленности. Более трезвое, реалистичное отношение к происходящему. Выяснилось, что, при желании, мы можем модернизировать организацию боя. Можем применить нетипичные для армии методики», — отметил Ходаковский в разговоре с газетой «Комсомольская правда». Он также отметил, что раньше ВС РФ переоценивали силы противника.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Сейчас активные боевые действия происходят на соледарском и бахмутском направлениях. Ранее армия России перегруппировала свои войска на левый берег Днепра на херсонском направлении.