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48 минут назад

Комбат Ходаковский: Россия стала применять нетипичные для армии методики в СВО

Ura.Ru

Вооруженный силы России сменили тактику в СВО, теперь российская армия более реалистично оценивает противника и применяет нетипичные методики. Об этом заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Комбат Ходаковский сообщил о смене тактики ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Быстрота принятий решений подвела к какой-то осмысленности. Более трезвое, реалистичное отношение к происходящему. Выяснилось, что, при желании, мы можем модернизировать организацию боя. Можем применить нетипичные для армии методики», — отметил Ходаковский в разговоре с газетой «Комсомольская правда». Он также отметил, что раньше ВС РФ переоценивали силы противника.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Сейчас активные боевые действия происходят на соледарском и бахмутском направлениях. Ранее армия России перегруппировала свои войска на левый берег Днепра на херсонском направлении.

Стало известно о переходе ВС РФ к наступлению в Запорожье

В январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара. Военный эксперт, обозреватель и полковник запаса Геннадий Алехин добавил, что во время взятия города обороняющиеся потеряли больше, чем атакующие. Его слова передает портал «Утро.ру». 20 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Бахмут будет взят в скором времени.

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