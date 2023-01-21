Спецоперация на Украине 21 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 января 2023 года.

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Шойгу отметил высокий профессионализм военных инженеров в ходе боев на Украине

Военнослужащие инженерных войск проявили «мужество и самоотверженность» в ходе боевых действий на территории Украины. Такое мнение выразил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем инженерных войск. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Шойгу добавил, что военные инженеры действуют четко и слаженно. По его словам, личный состав российских войск своими профессиональными навыками и в будущем будут положительно влиять на обороноспособность страны.

В Киеве заявили, что ВСУ количественно уступают ВС РФ по некоторым видам вооружений

Российские войска превосходят армию Украины по количеству некоторых видов вооружений. Такое заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».

Он рассказал, что в сравнении с ВС РФ у ВСУ большая диспропорция в некоторых видах вооружений: один к трем или один к пяти и более. Сибига подчеркнул, что этот дисбаланс необходимо выровнять как можно скорее.

Издание напоминает, что в США на военной базе Рамштайн прошла встреча министров обороны порядка 50 стран, которые обсуждали дальнейшие поставки вооружения на Украину. Однозначного решения насчет отправки танков Leopard 2 так и не было принято.

В США сомневаются в способности ВСУ вытеснить российских военных с Украины

Вооруженные силы Украины могут не справиться с вытеснением российской армии с территории страны до конца 2023 года. Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на военной базе Рамштайн, сообщает НСН со ссылкой на агентство France Presse.

Он подчеркнул, что перед украинскими военнослужащими стоит крайне непростая задача.