В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
29 минут назад

Спецоперация на Украине 21 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 21 января: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Шойгу отметил высокий профессионализм военных инженеров в ходе боев на Украине

Военнослужащие инженерных войск проявили «мужество и самоотверженность» в ходе боевых действий на территории Украины. Такое мнение выразил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днем инженерных войск. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Шойгу добавил, что военные инженеры действуют четко и слаженно. По его словам, личный состав российских войск своими профессиональными навыками и в будущем будут положительно влиять на обороноспособность страны.

В Киеве заявили, что ВСУ количественно уступают ВС РФ по некоторым видам вооружений

Российские войска превосходят армию Украины по количеству некоторых видов вооружений. Такое заявление сделал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».

Он рассказал, что в сравнении с ВС РФ у ВСУ большая диспропорция в некоторых видах вооружений: один к трем или один к пяти и более. Сибига подчеркнул, что этот дисбаланс необходимо выровнять как можно скорее.

Издание напоминает, что в США на военной базе Рамштайн прошла встреча министров обороны порядка 50 стран, которые обсуждали дальнейшие поставки вооружения на Украину. Однозначного решения насчет отправки танков Leopard 2 так и не было принято.

В США сомневаются в способности ВСУ вытеснить российских военных с Украины

Вооруженные силы Украины могут не справиться с вытеснением российской армии с территории страны до конца 2023 года. Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на военной базе Рамштайн, сообщает НСН со ссылкой на агентство France Presse.

Он подчеркнул, что перед украинскими военнослужащими стоит крайне непростая задача.

«С военной точки зрения я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень, очень тяжело военным путем выбить российские войска», — сказал Милли.

Армия,Марк Милли,Сергей Шойгу,Объединенный комитет начальников штабов армии США,Верховный суд,Минобороны России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители