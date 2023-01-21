Снайперов из США и Британии забросили на остров под Херсоном

Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены наемники из США и Великобритании. Им поставлена задача стрелять по мирным гражданам, чтобы потом их можно было выдать за жертв Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявил собеседник агентства, от источников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) поступила информация о том, что на остров заехала группа иностранных наемников, в основном снайперов, «с целью терроризировать русскоязычное население». Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией, уточнил он.