Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены наемники из США и Великобритании. Им поставлена задача стрелять по мирным гражданам, чтобы потом их можно было выдать за жертв Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
Как заявил собеседник агентства, от источников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) поступила информация о том, что на остров заехала группа иностранных наемников, в основном снайперов, «с целью терроризировать русскоязычное население». Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией, уточнил он.
По данным The Washington Post, на стороне ВСУ воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. Большинство из них служат в трех батальонах иностранного легиона. При этом в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше.