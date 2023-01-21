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1 час назад

В Великобритании признали зашедшие в тупик боевые действия на Украине

Lenta.ruиещё 3

Российские войска могут реально продвинуться в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), признало Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В Великобритании признали зашедшие в тупик боевые действия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом боевые действия зашли в тупик. Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута», — сказано в сообщении.

По данным британской разведки, самые ожесточенные бои в последние дни велись в трех секторах. При этом силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российской армии сосредоточены в Запорожской области, где ведутся артиллерийские обстрелы, однако стороны избегают масштабных наступательных действий.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские военные добились постепенного прогресса под Артемовском и в Соледаре. Он добавил, что российские силы достигли прогресса «экстраординарной ценой».

По данным Agency France Presse, США призвали Киев вывести украинские силы из Артемовска, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны.

Армия,Безопасность,Джон Кирби,
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