В Великобритании признали зашедшие в тупик боевые действия на Украине

Российские войска могут реально продвинуться в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), признало Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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«В целом боевые действия зашли в тупик. Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута», — сказано в сообщении.

По данным британской разведки, самые ожесточенные бои в последние дни велись в трех секторах. При этом силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российской армии сосредоточены в Запорожской области, где ведутся артиллерийские обстрелы, однако стороны избегают масштабных наступательных действий.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские военные добились постепенного прогресса под Артемовском и в Соледаре. Он добавил, что российские силы достигли прогресса «экстраординарной ценой».