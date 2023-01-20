В Чечне собираются производить военные "Джихад-машины"

Власти Чечни ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля на базе завода "Чеченавто". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правительстве региона, отметив, что автомобиль, получивший название "Джихад-машина", впоследствии пройдет испытания в Российском университете спецназа.

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"Накануне председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели ряд рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга РФ. В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто" с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, правительство региона также прорабатывает вопрос создания крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной, на территории Чеченской Республики.

"Учитывая важность наличия железной дороги для логистики, создание центра рассматривается на базе ООО "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - добавили в правительстве.