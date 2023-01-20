В Польше предрекли раскол НАТО из-за споров о танках для Украины

Спор о передаче танков западного производства Leopard в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к расколу внутри НАТО из-за позиции Германии и отсутствия согласия Берлина на реэкспорт бронетехники. Об этом заявил советник президента Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

По его словам, если Германия не даст согласия на реэкспорт во время встречи министров на военной базе Рамштайн, то это будет свидетельствовать о трещине в НАТО.

«Это было бы крайне невыгодно для общей ситуации внутри альянса», — предрек советник.

20 января вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин и канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывают Украине в поставках танков Leopard из-за исторической памяти и военного прошлого Германии и именно поэтому призывают США поставить танки первыми.