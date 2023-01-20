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22 минуты назад

Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» на Украине

Никита Бородкин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает «переломный момент». Как сообщает РИА Новости, во время своего выступления на встрече министров оборонных ведомств на базе «Рамштайн» он заявил, что поддержка Киева продолжится столько, сколько потребуется.

Остин призвал союзников не медлить в вопросе оказания помощи украинским властям.

«Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — заявил он.

Напомним, что ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн» будут приняты решения о начале поставок Киеву тяжелого вооружения. Незадолго до этого Германия не разрешила Польше и Финляндии передавать Украине танки Leopard 2.

Страны НАТО согласовали "беспрецедентный пакет" военной помощи Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки НАТО тяжелого вооружения Киеву принципиально ничего не изменят, лишь добавив Украине проблем.

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