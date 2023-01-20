В Германии объяснили нежелание отправлять танки на Украину

Из-за своего прошлого, Германии будет проще поставить на Украину танки, если первыми это сделает Вашингтон, заявил немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg TV.

«Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — сказал он.

Однако Белый дом считает, что логичнее будет первыми поставить именно немецкие танки Leopard, чем Abrams, так как украинских военных будет проще обучить их эксплуатации.

«Они поставили нас в сложное положение», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена, добавив, что Берлин, вероятно, не собирается менять позицию.

Похожую позицию выразил ранее немецкий канцлер Олаф Шольц. Он призвал американских конгрессменов к синхронной отправке танков из США и Германии. Это же он сообщил президенту США Джо Байдену, но тот не подтвердил намерений отправить Украине танки Abrams.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, заверил, что стране танки нужны для обороны и она не собирается использовать их на территории России.

«Если нет политической воли по какому-то вопросу, то не нужно искать оправданий. Нужно сказать «нет», а не говорить, что кто-то еще не готов», — сказал он.