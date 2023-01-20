Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прислал кувалду члену Госдумы Сергею Миронову. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница «Сергей Миронов» во «ВКонтакте» страница «Сергей Миронов» во «ВКонтакте»

На инструменте написано «Миронову С. М. от ЧВК "Вагнер". 13.01.23 Бахмут — Соледар». По словам Миронова, с помощью этой кувалды планируется пробить брешь в нацистской идеологии. Депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» добавил, что уже пользовался кувалдой.

«Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!» — подписал снимок с кувалдой Миронов.