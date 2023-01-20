Конгресс США одобрит сделку по продаже Турции истребителей F-16

Конгресс США с большой долей вероятности одобрит сделку по продаже Турции истребителей F-16 и модернизации имеющихся у нее машин этого типа. Как сообщает в пятницу газета Akşam со ссылкой на свои источники в Сенате и Конгрессе США.

Такая оптимистичная оценка перспективы продажи самолетов связана с проведенными в Вашингтоне переговорами главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Якобы наиболее ярые противники сделки из Демократической партии все же готовы смягчить позицию и поддержать на голосовании соответствующий законопроект. Среди оппозиционно настроенных сенаторов - председатель комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес.

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Менендес, как пишет Akşam, сейчас остался единственным непримиримым из числа тяжеловесов демпартии, кто выступал против сделки. Издание отмечает, что другие высокопоставленные сенаторы-демократы склонны одобрить продажу истребителей. Между тем, сам Чавушоглу после переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном сдержанно прокомментировал перспективы одобрения со стороны Конгресса, отметив, что действующая администрация США может преодолеть противодействие оппозиции среди законодателей, если будет действовать решительно.

Администрация президента США Джо Байдена ранее поддержала продажу Турции новых истребителей F-16. И перед поездкой Чавушоглу в Вашингтон общая атмосфера вокруг перспектив сделки была позитивной. В то же время, Akşam отмечает, что вопрос может не решиться в ближайшее время. Финальное голосование по законопроекту может быть отложено, пока в Турции не пройдут выборы парламента и президента, запланированные на весну текущего года.