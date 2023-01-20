Вучича возмутили новости о вербовке сербов в ЧВК Вагнера

Президента Сербии Александра Вучича возмутило видео, на котором сербские добровольцы тренируются с российскими военными, участвующими в украинской спецоперации. Об этом сообщает BBC News.
Как отмечает Beogradska Nedelja, Вучич обратил внимание на объявления на сербском языке, призывающие сербов присоединиться к ЧВК Вагнера.
«Почему вы делаете это с Сербией? Почему вы из Вагнера приглашаете кого-то из Сербии, если знаете, что это против наших правил?» - заявил сербский президент.
Сербов наказывают за участие в «боевых действиях на зарубежных фронтах», отмечает BBC News, суды приговорили по этой статье уже более двух десятков человек.
«Слухи не имеют под собой оснований»: Пригожин опроверг наличие контактов между ЧВК «Вагнер» и Сербией
На прошлой неделе советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетил Сербию и выразил обеспокоенность вербовкой сербов в ЧВК. Он заявил, что Штаты хотят «положить конец» деятельность группы Вагнера.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин позже заявил, что среди бойцов группы нет и долгое время не было сербских граждан.
«Все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии, не имеют под собой никаких оснований. Насколько мы знаем, сербы и сами прекрасно справляются со своими проблемами. И я желаю им удачи и процветания», - сказал он.