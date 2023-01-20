Вучича возмутили новости о вербовке сербов в ЧВК Вагнера

«Все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии, не имеют под собой никаких оснований. Насколько мы знаем, сербы и сами прекрасно справляются со своими проблемами. И я желаю им удачи и процветания», - сказал он.