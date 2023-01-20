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24 минуты назад

Дания лишилась важного элемента обороны из-за передачи оружия Украине

Елена Прошина

Передача Украине гаубиц Caesar была «болезненной», это лишило Данию важного элемента обороны, заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на газету Berlingske.

Дания лишилась важного элемента обороны из-за передачи оружия Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что Дания много лет ждала эти системы, они должны были стать частью формирующейся бригады численностью в 4 тысячи человек. При этом он подверг критике слова министра обороны Дании Якоба Эллеманна-Енсена о ведении работы по поиску вооружения на замену Caesar.

«Была причина, по которой министерство обороны Дании решило купить эти французские орудия. Это система, адаптированная к потребностям датской армии», — сказал он.

По его словам, альтернативу Caesar найти можно, но в настоящее время весь мир закупает оружие и найти сейчас 19 орудий не просто.

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Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок Caesar. Эту информацию подтвердил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Армия,СВО,Андрей Ермак,
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