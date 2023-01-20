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41 минуту назад

В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий

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Боевые действия активизировались почти на всей линии фронта в Запорожской области. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир в беседе с РИА Новости.

В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия», — поделился он.

Рогов также рассказал о падении морального духа украинских военных на фоне отлаженных действий Вооруженных сил России. Он отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее удерживать позиции.

20 января Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, около населенного пункта Каменское было уничтожен ангар с оружием и техникой ВСУ.

Ранее Рогов рассказал об успехах российских военных на направлении города Орехов в Запорожской области. По его словам, территория области, освобожденная от украинской армии, постепенно увеличивается.

Армия,Минобороны России,
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