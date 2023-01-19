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1 час назад

Кадыров назвал провокацией слова депутата Соболева о небритых солдатах

Газета.Ruиещё 7

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал слова депутата комитета по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева о запрете для солдат носить бороды. "Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. Поэтому я всерьёз уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего, и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк", - заявил Кадыров. Новость дополняется.

Кадыров назвал провокацией слова депутата Соболева о небритых солдатах
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Виктор Соболев,Рамзан Кадыров,
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