Разведка Финляндии заинтересовалась деятельностью России в Африке

Военная разведка Финляндии считает, что необходимо уделить внимание деятельности России «по расширению влияния в Африке». Об этом пишет РИА Новости.

«В Африке усилия России по расширению своего влияния под прикрытием частных военных компаний заслуживают внимания. Это привело к усилению конфронтации между местными органами власти и международными субъектами, что привело, например, к выводу французских войск из Мали», - говорится в докладе ведомства.

Там также говорится, что начавшаяся спецоперация на Украине вызвала беспокойство в Африке по поводу дальнейшего снабжения продовольствием и зерном для континента, которое поступало в том числе и из Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявил, что сообщения о работе в Мали частных охранных предприятий нацелены на срыв сотрудничества двух стран.