В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
24 минуты назад

Разведка Финляндии заинтересовалась деятельностью России в Африке

Елена Прошина

Военная разведка Финляндии считает, что необходимо уделить внимание деятельности России «по расширению влияния в Африке». Об этом пишет РИА Новости.

Разведка Финляндии заинтересовалась деятельностью России в Африке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Африке усилия России по расширению своего влияния под прикрытием частных военных компаний заслуживают внимания. Это привело к усилению конфронтации между местными органами власти и международными субъектами, что привело, например, к выводу французских войск из Мали», - говорится в докладе ведомства.

Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить РФ в разграблении Африки

Там также говорится, что начавшаяся спецоперация на Украине вызвала беспокойство в Африке по поводу дальнейшего снабжения продовольствием и зерном для континента, которое поступало в том числе и из Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали. Глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявил, что сообщения о работе в Мали частных охранных предприятий нацелены на срыв сотрудничества двух стран.

В ноябре 2022 года правительства Мали и России подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Оно охватывает вопросы безопасности, управления рисками и стихийными бедствиями, борьбы с наркотиками, подготовки кадров и прочее.

Армия,Сергей Лавров,ООН,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители