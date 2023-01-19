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11 минут назад

Польша заявила о намерении передать танки Leopard Украине без согласия Германии

Lenta.ruиещё 1

Варшава может передать Киеву танки Leopard без согласия Берлина. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat, передает ТАСС.

Польша заявила о намерении передать танки Украине без согласия Германии
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

«Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно», — указал политик.

Моравецкий пояснил, что Польша уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — отметил он.

«Сейчас самое важное, чтобы Германия, но и не только, также датчане, финны, французы и другие нации, но прежде всего Германия, как можно скорее предложили свои современные танки, свое современное оборудование», — заключил он.

Армия,Матеуш Моравецкий,
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