Польша заявила о намерении передать танки Украине без согласия Германии

Варшава может передать Киеву танки Leopard без согласия Берлина. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat, передает ТАСС.
«Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно», — указал политик.
Моравецкий пояснил, что Польша уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — отметил он.
«Сейчас самое важное, чтобы Германия, но и не только, также датчане, финны, французы и другие нации, но прежде всего Германия, как можно скорее предложили свои современные танки, свое современное оборудование», — заключил он.