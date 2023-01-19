Система российской ПВО отразила ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Унечского района Брянской области в ночь на четверг, 19 января. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — заявил глава Брянской области.

Напомним, что граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

В частности, 14 января система ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» на Клинцовским районом Брянской области. В тот же день удалось сбить снаряды, выпущенные по Мелитополю и Бердянску.