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41 минуту назад

В Брянской области заявили о сбитой системой ПВО украинской ракете

Никита Бородкин

Система российской ПВО отразила ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Унечского района Брянской области в ночь на четверг, 19 января. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — заявил глава Брянской области.

Напомним, что граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

ТАСС: взрыв прозвучал в Николаеве

В частности, 14 января система ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» на Клинцовским районом Брянской области. В тот же день удалось сбить снаряды, выпущенные по Мелитополю и Бердянску.

Также в понедельник, 16 января, украинские войска предприняли попытку атаковать беспилотниками Севастополь и военные объекты в районе города. Системы ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 летательных аппаратов. Губернатор Михаил Развожаев подчеркивал, что разрушений удалось избежать.

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