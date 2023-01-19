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1 час назад

Военный аналитик Насонов заявил о скором поражении НАТО

Вечерняя Москваиещё 2

У западных стран заканчивается оружие для Украины, и они скоро потерпят поражение, поэтому пытаются отдать Киеву все, что осталось и отвлечь российскую армию. Такое мнение высказал эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

Военный аналитик заявил о скором поражении НАТО
Фото: flickr.comflickr.com

— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в возбужденной манере призвала все страны выдать Украине любое оружие, которое они могут. Из этого можно сделать несколько выводов. Первое — количество оружия, которое еще не выдали, осталось очень мало. Также, по ее мнению, они сейчас находятся в стадии неудачи. Тем более если не укрепят серьезным современным могучим оружием и без того пошатнувшийся военный престиж Украины. Участие в этой ситуации стран НАТО говорит об их уже состоявшемся эмоциональном поражении, — сообщил он.

По его словам, Североатлантический альянс пытается играть в долгую, и на флангах, которые сейчас граничат с РФ и не являются активными, размещает некие боевые группы, подразделения, ведущие радиолокационные и другие виды разведки.

— НАТО это делает, чтобы отвлечь наши дееспособные подразделения от основного театра военных действий, где они в настоящее время нужны. Это напоминает ситуацию, которая была в ноябре 1941 года, когда советский разведчик Рихард Зорге подсказал, что Япония не будет на Дальнем Востоке вступать в войну. И это позволило нам вытащить оттуда не одну полностью укомплектованную дивизию, которая во многом решила судьбу сражения под Москвой, — заявил Насонов порталу Ura.ru.

Поражение России в специальной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом 18 января сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Армия,Олаф Шольц,Роман Насонов,НАТО,Еврокомиссия,
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