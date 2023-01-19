Военный аналитик заявил о скором поражении НАТО

У западных стран заканчивается оружие для Украины, и они скоро потерпят поражение, поэтому пытаются отдать Киеву все, что осталось и отвлечь российскую армию. Такое мнение высказал эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.
— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в возбужденной манере призвала все страны выдать Украине любое оружие, которое они могут. Из этого можно сделать несколько выводов. Первое — количество оружия, которое еще не выдали, осталось очень мало. Также, по ее мнению, они сейчас находятся в стадии неудачи. Тем более если не укрепят серьезным современным могучим оружием и без того пошатнувшийся военный престиж Украины. Участие в этой ситуации стран НАТО говорит об их уже состоявшемся эмоциональном поражении, — сообщил он.
По его словам, Североатлантический альянс пытается играть в долгую, и на флангах, которые сейчас граничат с РФ и не являются активными, размещает некие боевые группы, подразделения, ведущие радиолокационные и другие виды разведки.
— НАТО это делает, чтобы отвлечь наши дееспособные подразделения от основного театра военных действий, где они в настоящее время нужны. Это напоминает ситуацию, которая была в ноябре 1941 года, когда советский разведчик Рихард Зорге подсказал, что Япония не будет на Дальнем Востоке вступать в войну. И это позволило нам вытащить оттуда не одну полностью укомплектованную дивизию, которая во многом решила судьбу сражения под Москвой, — заявил Насонов порталу Ura.ru.
Поражение России в специальной операции является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом 18 января сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.