Военный аналитик заявил о скором поражении НАТО

— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в возбужденной манере призвала все страны выдать Украине любое оружие, которое они могут. Из этого можно сделать несколько выводов. Первое — количество оружия, которое еще не выдали, осталось очень мало. Также, по ее мнению, они сейчас находятся в стадии неудачи. Тем более если не укрепят серьезным современным могучим оружием и без того пошатнувшийся военный престиж Украины. Участие в этой ситуации стран НАТО говорит об их уже состоявшемся эмоциональном поражении, — сообщил он.