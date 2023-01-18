Россель рассказал о спасении крупнейшего производителя танков от Чубайса

«Прихожу я к Чубайсу, говорю, есть у нас "Уралвагонзавод" — 60 тысяч рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен», — вспомнил Россель на встрече со студентами Уральского института управления РоссРоссийской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).