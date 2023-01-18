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14 минут назад

Россель рассказал о спасении крупнейшего производителя танков от Чубайса

Lenta.ru

«Уралвагонзавод» — крупнейший производитель танков — удалось сохранить в начале 1990-х благодаря крупному оборонному заказу, хотя Анатолий Чубайс считал предприятие не нужным. О спасении завода рассказал первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, пишет «Комменрсантъ».

Россель рассказал о спасении крупнейшего производителя танков от Чубайса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 1990-е годы Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом и был идеологом приватизации.

«Прихожу я к Чубайсу, говорю, есть у нас "Уралвагонзавод" — 60 тысяч рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен», — вспомнил Россель на встрече со студентами Уральского института управления РоссРоссийской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Он добавил, что больше никогда не встречался с Чубайсом.

Россель также пояснил, что завод спас крупный контракт с Минобороны России. Кроме того, он рассказал, что из-за приватизации регион чуть не лишился и «Уралмашзавода».

Ранее «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны.

Армия,Эдуард Россель,Анатолий Чубайс,Минобороны России,РАНХиГС,Уралвагонзавод,
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