Мобилизация: последние новости на сегодня 18 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 января 2023, в материале «Рамблера».

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Вячеслав Володин: Поддержка военнослужащих будет постоянным приоритетом Госдумы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил, что поддержка участников специальной военной операции должна быть постоянным приоритетом работы Думы, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине и в Донбассе, рассчитывают на Госдуму, а поэтому для них и их семей нужно сделать все необходимое.

«В преддверии Нового года состоялся разговор с солдатами и офицерами – десантниками, участниками спецоперации. Они рассчитывают на нас. Это ко многому обязывает депутатов Госдумы. Нам нужно сделать все для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом», — заявил Володин.

В Совфеде объяснили влияние военного положения на отмену смертной казни

Военное положение, которое введено в ряде регионах России, не может являться основанием для отмены моратория на смертную казнь, сообщил в Telegram глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают», — сообщил он.

Сенатор отметил, что Конституцию РФ обязаны соблюдать все, в том числе и власти новых субъектов.

Ранее о возвращении смертной казни высказался глава государства Владимир Путин. Он сообщил, что его позиция по этому вопросу не поменялась. Президент сослался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, по словам которого, для этого придется поменять Конституцию.

Рабочая группа по СВО проработает с ЦБ снижение комиссий за переводы с выплат военным

Парламентская рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) проработает с Банком России вопрос снижения комиссий за переводы военнослужащими выплат, которые они получают в качестве участников СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Такие рекомендации будут даны кредитным организациям и банковским ассоциациям в течение недели. Соответствующее решение было принято по итогам совещания, в котором приняли участие члены рабочей группы, представители ЦБ РФ, а также крупнейших банков и банковских ассоциаций страны.

Заместитель руководителя рабочей группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что к ним обращаются участники спецоперации и члены их семей с жалобами на высокие комиссии, которые взимают банки, так как счета военнослужащих открыты в различных кредитных учреждениях и в разных регионах страны.

Как считает член рабочей группы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин, решением может быть прямое регулирование размеров комиссий по определенным видам платежей, и назначение самими военнослужащими списка тех получателей, переводы которым будут проходить с минимальной комиссией или без нее.