В ЮАР заявили о желании поднять уровень военной подготовки на учениях с Россией

«По этой причине мы стремимся извлечь выгоду из партнерств со странами, которые имеют очень высокий уровень военных навыков и технику, которая также может быть полезна для нашего личного состава и военных сил», - прокомментировала Пандор планы провести совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в беседе с РИА Новости.