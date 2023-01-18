В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
5 минут назад

В Германии объяснили цель США в отправке танков Leopard Киеву

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов, подталкивая ФРГ к осуществлению поставок танков Leopar Киеву, принуждают Украину к «самопожертвованию» в борьбе с Россией, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на депутата немецкого парламента от Левой партии Севиму Дагделену.

В Германии объяснили цель США в отправке танков Leopard Киеву
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, давление со стороны Вашингтона и стран Североатлантического альянса с требованием отправить немецкие боевые машины Киеву растет. Парламентарий считает, что данный шаг станет исторической ошибкой.

«Берлин хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну», — сказала Дагделен.

Как указала депутат, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет, чтобы Берлин «попал под огонь» России, поэтому он прячется за «трансатлантическим партнером» – США, говоря о готовности действовать только вместе с Вашингтоном. Дагделен видит в этом «опасное ограничение суверенитета Германии», так как немецкое правительство не может принять самостоятельного решения, что, по ее мнению, грозит «возникновением самой большой угрозы для безопасности немцев со времен Второй мировой войны».

В статье отмечается, что Соединенные Штаты решили принудить союзников к самопожертвованию, при том, что такая «работенка» обычно отводится вассалам.

В рамках новой конфронтационной политики, направленной против евразийского блока России и КНР, Германия и Япония должны стать для США нечто вроде пушечного мяса — фронтовыми государствами с ограниченным суверенитетом», — заключила Дагделен.

Армия,Олаф Шольц,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители