В Германии объяснили цель США в отправке танков Leopard Киеву

Власти Соединенных Штатов, подталкивая ФРГ к осуществлению поставок танков Leopar Киеву, принуждают Украину к «самопожертвованию» в борьбе с Россией, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на депутата немецкого парламента от Левой партии Севиму Дагделену.

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По ее словам, давление со стороны Вашингтона и стран Североатлантического альянса с требованием отправить немецкие боевые машины Киеву растет. Парламентарий считает, что данный шаг станет исторической ошибкой.

«Берлин хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну», — сказала Дагделен.

Как указала депутат, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет, чтобы Берлин «попал под огонь» России, поэтому он прячется за «трансатлантическим партнером» – США, говоря о готовности действовать только вместе с Вашингтоном. Дагделен видит в этом «опасное ограничение суверенитета Германии», так как немецкое правительство не может принять самостоятельного решения, что, по ее мнению, грозит «возникновением самой большой угрозы для безопасности немцев со времен Второй мировой войны».

В статье отмечается, что Соединенные Штаты решили принудить союзников к самопожертвованию, при том, что такая «работенка» обычно отводится вассалам.