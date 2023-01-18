Военный эксперт оценил положение украинской армии после потери Соледара

«Если сейчас у них вытянутая дуга, которая опирается на Авдеевку и Марьинку слева, а справа утыкается в Северск, то Константиновка — Дружковка — Краматорск стоят ступенями друг за другом. Уже нет такой широты фронта. И есть угроза, что если будет нанесен мощный удар севернее, то можно эти города просто обойти», — заключил он.