В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
16 минут назад

Появились кадры подготовки сербских добровольцев в запорожском батальоне

Lenta.ru

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий показал подготовку сербских добровольцев, которую они проходят в составе батальона имени Павла Судоплатова. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале.

Появились кадры подготовки сербских добровольцев в запорожском батальоне
Фото: Telegram-канал Балицкий ЕвгенийTelegram-канал Балицкий Евгений

«Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя», — пояснил врио главы региона.

По словам Балицкого, тренировочные мероприятия проходят в условиях, которые приближены к боевым. Также он пообещал, что власти Запорожской области будут оказывать бойцам всяческую поддержку.

В сентябре стало известно, что в Запорожской области были сформированы два добровольческих отряда, которые назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного. Прием добровольцев начался 22 сентября.

13 января Балицкий сообщил, что батальон имени Павла Судоплатова пополнился бойцами из Сербии. Он особо отметил, что добровольцы прибыли в Запорожскую область несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам страны в специальной военной операции на Украине.

Армия,СВО,Павел Судоплатов,Евгений Балицкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители