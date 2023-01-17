Появились кадры подготовки сербских добровольцев в запорожском батальоне

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий показал подготовку сербских добровольцев, которую они проходят в составе батальона имени Павла Судоплатова. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Балицкий Евгений Telegram-канал Балицкий Евгений

«Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя», — пояснил врио главы региона.

По словам Балицкого, тренировочные мероприятия проходят в условиях, которые приближены к боевым. Также он пообещал, что власти Запорожской области будут оказывать бойцам всяческую поддержку.

В сентябре стало известно, что в Запорожской области были сформированы два добровольческих отряда, которые назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного. Прием добровольцев начался 22 сентября.