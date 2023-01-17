Отряд добровольцев «Сталинград» отправился в зону СВО из Волгограда

Отряд спецназначения "Сталинград", созданный в Волгоградской области из добровольцев при поддержке властей и общественности, отправился во вторник в зону проведения специальной военной операции (СВО), передает корреспондент ТАСС.

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"Сталинград" объединил в своих рядах около 200 человек - жителей Волгограда и Волгоградской области, а также несколько добровольцев из других регионов России. Он создан при поддержке администрации Волгоградской области и регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО "За Победу".

"Сегодня накануне 80-летия Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, здесь, на Мамаевом Кургане - главной высоте России, мы провожаем на защиту Отечества добровольцев специального отряда "Сталинград". В ближайшее время с оружием в руках на поле боя, плечом к плечу со своими товарищами вы будете защищать нашу Родину, свой народ, свой дом от современных фашистов и нацистов. Уверен, что задачи, поставленные верховным главнокомандующим, президентом страны, будут выполнены в полном объеме", - сказал на церемонии отправки бойцов губернатор региона Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что власти продолжат поддержку как самих участников спецоперации, так и их семьи, и пожелал бойцам отряда удачи в бою, здоровья и скорейшего возвращения с победой домой.

По словам командира отряда, который является профессиональным военным, уровень добровольцев достаточно высок. Их подготовка проходила с инструкторами разных структур.

"Я уверен в своих бойцах. Психологическое состояние отличное", - сказал он.