Индия начала выпускать автоматы Калашникова

Автоматы Калашникова АК-203, которые будут произведены в Индии на совместном предприятии с Россией, начнут поступать на вооружение индийской армии к марту текущего года. Об этом во вторник сообщил начальник штаба индийской армии генерал-лейтенант Манодж Панде.

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"Войска получат первую партию АК-203 в количестве 5 тыс. к марту. В 2023-2025 гг. в Индии будет выпущено 70 тыс. автоматов Калашникова, доля деталей индийского производства в которых составит от 5% до 70%. Все последующие автоматы будут полностью индийского производства", - цитирует слова Панде газета The Times of India.

По словам генерала, за десять лет совместное российско-индийское предприятие должно выпустить 601 427 автоматов АК-203.

О начале выпуска 7,62-мм автоматов Калашникова на предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети в штате Уттар-Прадеш 17 января сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".