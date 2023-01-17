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19 минут назад

В ДНР заявили о полном освобождении Соледара

Елена Прошина

Город Соледар полностью освобожден российскими военными. Об этом сообщили в Телеграм-канале штаба теробороны ДНР.

«По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 13 января, Минобороны РФ сообщил, что российские войска завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. Как уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, контроль над городом позволит перерезать снабжение украинских войск в соседнем Артемовске (Бахмут), заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что наступление на этом участке вела разнородная группировка сил, а непосредственным штурмом городских кварталов занимались штурмовые группы ЧВК «Вагнер».

В понедельник врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что силы РФ заканчивают зачистку Соледара и укрепляют позиции в его окрестностях.

Как добавили в Народной милиции Донецкой Народной Республики, убегая в панике из Соледара, украинские военные бросили там большое количество оружия и боеприпасов, в том числе производства НАТО.

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