Мобилизация: последние новости на сегодня 17 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 января 2023, в материале «Рамблера».

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В центрах для мобилизованных организуют гауптвахты

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В центрах содержания мобилизованных граждан РФ появятся гауптвахты. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом (ЦВО) Александр Линьков на запрос депутата Государственной Думы Максима Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, командиры частей, в которых расположены учебные пункты, уже в курсе об этой задаче.

Уточняется, что УВО находится на территории Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан

Единственным директорам и учредителям компаний необходимо предоставить отсрочку от мобилизации для участия в боях на Украине. С таким мнением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков, передает «Ведомости».

При этом он поставил условия: руководители и учредители компаний обязаны были вовремя платить налоги, а на предприятии должны трудиться наемные работники. Депутат также предложил демобилизовать эту категорию граждан в том же порядке, что и многодетных отцов. Казанков считает, что подобные условия оправданы: предприниматели приносят большую пользу экономику страны, а их количество от общего числа мобилизованных граждан «незначительно».

Оборонный комитет Госдумы отверг законопроект об отсрочке от мобилизации для ученых

Кандидаты и доктора наук не получат отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Такое решение принял комитет Государственной Думы по обороне, пишет «Газета.ру» со ссылкой на соответствующее заключение в карточке законопроекта в базе Госдумы.