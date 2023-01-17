Двух погибших женщин достали из под завалов обстрелянного Украиной ТЦ в Донецке

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного из-за обстрелов со стороны украинских сил (ВСУ) здания торгового центра в Калининском районе Донецка тела двух погибших. Об этом во вторник, 17 января, сообщило МЧС Донецкой народной республики.
По информации ведомства, речь идет о двух женщинах, одной из которых было 45, а второй 47 лет. Представители спасательного министерства на своем канале в Telegram подчеркнули, что работы на месте разрушения продолжатся до полного разбора завалов.
Украинские военнослужащие совершили обстрел Донецка утром 16 января. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удары проводились по Калининскому району. В результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины снаряды попали в здания магазина и аптеки, а также в жилой дом. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.