Двух погибших женщин достали из под завалов обстрелянного Украиной ТЦ в Донецке

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного из-за обстрелов со стороны украинских сил (ВСУ) здания торгового центра в Калининском районе Донецка тела двух погибших. Об этом во вторник, 17 января, сообщило МЧС Донецкой народной республики.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва Алексей Орлов / Вечерняя Москва

По информации ведомства, речь идет о двух женщинах, одной из которых было 45, а второй 47 лет. Представители спасательного министерства на своем канале в Telegram подчеркнули, что работы на месте разрушения продолжатся до полного разбора завалов.