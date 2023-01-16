В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
24 минуты назад

Истребитель Су-27 Балтфлота обнаружил у госграницы РФ Р-3С Orion ВМС Германии

Елена Прошина

Истребитель Су-27 Балтфлота засёк у госграницы России самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии, после чего сопроводил его над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает в своём Telegram-канале Минобороны России.

Истребитель Су-27 Балтфлота обнаружил у госграницы самолет ВМС Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что истребитель Су-27 был поднят в воздух для приближающейся к границе России опознания воздушной цели, а также недопущения нарушения Государственной границы страны. Нарушения границы со стороны иностранного судна не последовало – после разворота самолёта российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В Финляндии рассказали, от чего зависит передача танков Украине

В ведомстве также подчеркнули, что действия российского истребителя были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Су-27 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с Р-3С «Орион».

Ранее Минобороны России рассказало о помощи самолетов А-50У в обнаружении истребителей ВСУ.

Армия,Минобороны России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители