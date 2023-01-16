Истребитель Су-27 Балтфлота обнаружил у госграницы самолет ВМС Германии

Истребитель Су-27 Балтфлота засёк у госграницы России самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии, после чего сопроводил его над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает в своём Telegram-канале Минобороны России.

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Уточняется, что истребитель Су-27 был поднят в воздух для приближающейся к границе России опознания воздушной цели, а также недопущения нарушения Государственной границы страны. Нарушения границы со стороны иностранного судна не последовало – после разворота самолёта российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

В ведомстве также подчеркнули, что действия российского истребителя были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Су-27 не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с Р-3С «Орион».