Пригожин назвал "очень опасным" задержанного в Норвегии экс-бойца ЧВК "Вагнер"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал информацию норвежских СМИ о задержании некоего Андрея Медведева, который назвал себя бывшим "вагнеровцем". Ответ опубликовала пресс-служба Пригожина. Норвежская газета Aftenposten напомнила, что человек по имени Андрей Медведев заявил, что смог сбежать из России в Норвегию и сейчас он находится в Осло. "Медведев заявляет, что он бывший командир ЧВК "Вагнер" и был свидетелем преступлений против человечности в Украине", - говорится в запросе издания. Пригожин подтвердил, что Андрей Медведев действительно работал в норвежском батальоне ЧВК "Вагнер" "Нидхёгг", так как имел норвежское гражданство. По словам предпринимателя, Медведева должны были привлечь к ответственности "за попытку жесткого обращения с пленными", но до настоящего времени он находится в розыске. "Будьте аккуратны, он очень опасен", - подчеркнул Пригожин. Соответствующие материалы уже подготовлены службой безопасности ЧВК "Вагнер" для передачи российским правоохранительным органам, отметил основатель ЧВК. О задержании россиянина, заявившего, что он бывший боец ЧВК "Вагнер", ранее сообщило издание Dagbladet.