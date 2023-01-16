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28 минут назад

Депутат Казанков предложил дать отсрочку от мобилизации директорам компаний

Газета.Ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что единственным учредителям и директорам компаний нужно предоставить отсрочку от мобилизации. Такое предложение он выдвинул в беседе с «Ведомостями».

В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации еще одной категории россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Казанкова, такое решение было бы «более правильным» при условии, что до мобилизации предприниматели уплачивали налоги, а в их компаниях есть наемные работники.

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Депутат также предположил, что данную категорию граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно было бы демобилизовать в том же порядке, что и многодетных отцов. По мнению Казанкова, такие предприниматели приносят большую пользу экономике и составляют «незначительную часть» от общего числа мобилизованных.

Ранее руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал идею предоставить уехавшим из страны IT-специалистам отсрочку от службы в армии, чтобы вернуть их в Россию. В беседе с «Газетой.Ru» Нечаев сравнил айтишников с инженерами в 30-е и 40-е годы и напомнил, что для последних бронь от службы в армии предоставлялась даже во время Великой Отечественной войны.

Армия,Сергей Казанков,Алексей Нечаев,
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