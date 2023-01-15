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17 минут назад

Погиб вывезший раненого товарища на украинском БТР российский военный

Lenta.ru

Участник спецоперации Фанис Хусаинов, который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил глава Татышлинского района Башкортостана Фанур Шайхисламов на своей странице во «ВКонтакте».

Погиб вывезший раненого товарища на украинском БТР российский военный
Фото: ТАССТАСС

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш прославленный земляк, уроженец села Новокайпаново Фанис Хусаинов», — написал он.

Шайхисламов добавил, что прощание состоится 16 января в селе Верхние Татышлы.

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В конце ноября стало известно, что участник СВО на Украине Фанис Хусаинов в одиночку вышел на спецзадание против семи бойцов ВСУ на БТР. В результате россиянин уничтожил двоих противников и взял одного в плен. Кроме того, ему удалось захватить один из украинских бронетранспортеров, на котором он и добрался до позиций союзных войск.

Армия,СВО,Фанис Хусаинов,НАТО,
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