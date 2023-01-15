Погиб вывезший раненого товарища на украинском БТР российский военный

Участник спецоперации Фанис Хусаинов , который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил глава Татышлинского района Башкортостана Фанур Шайхисламов на своей странице во «ВКонтакте» .

В конце ноября стало известно, что участник СВО на Украине Фанис Хусаинов в одиночку вышел на спецзадание против семи бойцов ВСУ на БТР. В результате россиянин уничтожил двоих противников и взял одного в плен. Кроме того, ему удалось захватить один из украинских бронетранспортеров, на котором он и добрался до позиций союзных войск.