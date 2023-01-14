Россия задействовала в спецоперации танк Т-90М «Прорыв»

Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв» во время проведения спецоперации на херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что боевые машины поразили цели по установленным координатам. Командир танка назвал Т-90М надежной и удобной машиной. Он добавил, что танк усовершенствован и экипаж надежно защищен.

«У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», — сказал он.

По его словам, есть также возможность получать информацию от соседних танков, не выходя на связь.

«Усовершенствованы приборы наблюдения, у меня есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть», — добавил собеседник агентства.

Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны. В арсенал машины входит гладкоствольная пушка 2А82-1М калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка.