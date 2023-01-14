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14 минут назад

Экс-разведчик США Риттер спрогнозировал победу России в ходе СВО в 2023 году

RT на русскомиещё 1

Россия одержит победу в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине в 2023 году. С таким мнением выступил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

В США спрогнозировали победу России в спецоперации в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берёт на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — приводит РИА Новости его слова в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

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Риттер добавил, что украинская сторона несёт большие потери среди личного состава.

Ранее он заявил, что украинской армии критически не хватает танков и БМП, поэтому главком ВСУ Валерий Залужный просил у стран НАТО дополнительных поставок бронетехники.

При этом использование только легкобронированной техники нежизнеспособно в условиях современных боевых действий.

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