В США спрогнозировали победу России в спецоперации в 2023 году

Россия одержит победу в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине в 2023 году. С таким мнением выступил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берёт на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — приводит РИА Новости его слова в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
Риттер добавил, что украинская сторона несёт большие потери среди личного состава.
Ранее он заявил, что украинской армии критически не хватает танков и БМП, поэтому главком ВСУ Валерий Залужный просил у стран НАТО дополнительных поставок бронетехники.
При этом использование только легкобронированной техники нежизнеспособно в условиях современных боевых действий.