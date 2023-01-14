ВС РФ уничтожили на Украине артсистему М777

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Харьковской области артсистему М777 производства США и станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.