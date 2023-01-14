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1 час назад

ВС РФ уничтожили в Харьковской области артсистему М777 производства США

ТАСС

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в Харьковской области артсистему М777 производства США и станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили на Украине артсистему М777
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены <…> артиллерийская система М777 производства США в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - сказал он.

Кроме того, по его данным, в районах населенных пунктов Кировск Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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