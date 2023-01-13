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14 минут назад

Команда CNN стала свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара

Елена Прошина

CNN подтвердил, что Вооруженные силы Украины отступили в пятницу, 13 января, из Соледара. Телеканал отметил, что свидетелем этого стала его команда.

«Команда, расположенная примерно в 2,5 милях (четырех километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», — говорится в сообщении.

В CNN подчеркнули, что среди военных ВСУ «не было чувства паники».

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Телеканал напомнил, что изначально о захвате Соледара сообщили в Минобороне РФ. При этом на Украине данное сообщение опровергли, заявив, что «в городе идут боевые действия».

Армия,Видео,Госдума,
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