Команда CNN стала свидетелем организованного отступления ВСУ из Соледара

CNN подтвердил, что Вооруженные силы Украины отступили в пятницу, 13 января, из Соледара. Телеканал отметил, что свидетелем этого стала его команда.
«Команда, расположенная примерно в 2,5 милях (четырех километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», — говорится в сообщении.
В CNN подчеркнули, что среди военных ВСУ «не было чувства паники».
Телеканал напомнил, что изначально о захвате Соледара сообщили в Минобороне РФ. При этом на Украине данное сообщение опровергли, заявив, что «в городе идут боевые действия».