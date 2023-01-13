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18 минут назад

Турчак сообщил о сохранении отсрочки для отцов троих детей

Мария Иванова

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжит действовать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Турчак сообщил о сохранении отсрочки для отцов троих детей
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Ранее замглавы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора и депутат Госдумы Нина Останина рассказали об отмене пункта директивы Генштаба, касающегося отсрочек для отцов с тремя детьми.

В СПЧ объяснили отмену отсрочки для отцов троих детей завершением мобилизации

Киркора заявила, что в конце декабря 2022 года документ, оповещающий об этом, был направлен в военкоматы.

Останина подчеркивала, что завершение частичной мобилизации означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут.

«Похоже, документ [об отмене отсрочки - прим.ред.] издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело» - отмечала она.

13 января Турчак сообщил, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей решили сохранить.

«Соответствующая директива Генштаба, выпущеная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - написал он.

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