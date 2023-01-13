Турчак сообщил о сохранении отсрочки для отцов троих детей

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжит действовать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора и депутат Госдумы Нина Останина рассказали об отмене пункта директивы Генштаба, касающегося отсрочек для отцов с тремя детьми.
Киркора заявила, что в конце декабря 2022 года документ, оповещающий об этом, был направлен в военкоматы.
Останина подчеркивала, что завершение частичной мобилизации означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут.
«Похоже, документ [об отмене отсрочки - прим.ред.] издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело» - отмечала она.
13 января Турчак сообщил, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей решили сохранить.
«Соответствующая директива Генштаба, выпущеная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - написал он.