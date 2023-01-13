Турчак сообщил о сохранении отсрочки для отцов троих детей

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей продолжит действовать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Киркора заявила, что в конце декабря 2022 года документ, оповещающий об этом, был направлен в военкоматы.

Останина подчеркивала, что завершение частичной мобилизации означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут.

«Похоже, документ [об отмене отсрочки - прим.ред.] издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело» - отмечала она.

13 января Турчак сообщил, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей решили сохранить.