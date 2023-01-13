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5 минут назад

В СПЧ объяснили отмену отсрочки для отцов троих детей завершением мобилизации

Мария Иванова

Замглавы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора заявила, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей отменили, так как мобилизация завершилась. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В СПЧ объяснили отмену отсрочки для отцов троих детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Киркора и депутат Госдумы Нина Останина подтвердили, что был отменен пункт директивы Генштаба, касающийся отсрочек от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми.

Киркора рассказала, что в конце декабря 2022 года документ, оповещающий об этом, был направлен в военкоматы.

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной», - заявила замглавы СПЧ.

Она подчеркнула, что в СПЧ рассчитывают провести диалог по этому вопросу с главным мобилизационным управлением Минобороны.

Останина также отмечала, что завершение частичной мобилизации означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут.

«Похоже, документ [об отмене отсрочки - прим.ред.] издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» - сказала она.

Армия,Ирина Киркора,Нина Останина,Генштаб,Совет по правам человека,Госдума,
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