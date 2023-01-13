В СПЧ объяснили отмену отсрочки для отцов троих детей

Замглавы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора заявила, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей отменили, так как мобилизация завершилась. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Ранее Киркора и депутат Госдумы Нина Останина подтвердили, что был отменен пункт директивы Генштаба, касающийся отсрочек от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми.

Киркора рассказала, что в конце декабря 2022 года документ, оповещающий об этом, был направлен в военкоматы.

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной», - заявила замглавы СПЧ.

Она подчеркнула, что в СПЧ рассчитывают провести диалог по этому вопросу с главным мобилизационным управлением Минобороны.

Останина также отмечала, что завершение частичной мобилизации означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут.