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23 минуты назад

Спецоперация на Украине 13 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 13 января: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Стрелков предупредил об использовании ВСУ тактики весны 2022

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Военные силы Украины повторяют тактику весны-лета 2022 года, когда они пытались ослабить российскую армию через запланированные поражения, в то же самое время подготавливая резервы в тылу для наступления в другом направлении. Такое мнение выразил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с URA.RU.

По его словам, украинские войска повторяют свою тактику весны-лета 2022 года: тогда они намеренно вели бои на укрепленных позициях на Донбассе, пытаясь привести российскую армию к истощению через запланированные ультрапоражения. В то же самое время командование ВСУ подготавливало резервы в тылу и бросало эти силы в контрнаступления в других направлениях.

«Ту же самую картину мы наблюдаем и сейчас», — считает Стрелков.

В феврале станет известно о реальном положении ВСУ

Российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях, ликвидируя силы противника, однако окончательное положение Украины будет ясно только в феврале. Такое мнение выразил специалист по межнациональным конфликтам, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с телеканалом «360».

Он отметил успехи российской армии. На Купянском направлении удалось уничтожить пять диверсионных групп, сообщил политолог. Он предполагает, что вскоре силы РФ будут работать над возвращением Купянска. Успешные действия российских военнослужащих также зафиксированы на Краснолиманском направлении, где ВСУ «загоняют в угол», отметил Михайлов. В качестве примера он напомнил про установление контроля над Соледаром и пригородах Артемовска.

«Мы перемалываем украинские вооруженные силы», — подчеркнул политолог и добавил, что в феврале можно будет оценить окончательное положение украинской армии.

Российские военные атаковали украинские позиции «зажигалками»

Военнослужащие первой славянской бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по позиции украинских солдат специальными «зажигалками» — боеприпасами с зажигательным веществом, пишет РИА Новости.

Отмечается, что подобные снаряды детонируют над позициями врага, а затем накрывают внушительную площадь зажигательными веществами.

Армия,Игорь Стрелков,Евгений Михайлов,Верховный суд,
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