В США приняли решение по ЧВК «Вагнер»

Власти США обеспокоены действиями ЧВК «Вагнер», поэтому Вашингтон планирует нейтрализовать деятельность компании. Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле, передает URA.RU со ссылкой на сербское агентство Tanjug.

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Он подчеркнул, что Вашингтон не одобряет действий ЧВК «Вагнер» и планирует принять меры.

«Мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — заявил Шолле.

Он добавил, что ЧВК «Вагнер» занимается вербовкой солдат в Сербии и других странах мира, и это необходимо прекратить.

Ранее стало известно, что Вашингтон обратил внимание на рост влияния частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. Американское правительство полагает, что группа расширяет свои операции на территории стран Африки и Европы, а также позволяет себе вмешиваться в дела суверенных государств. В декабре США ужесточили меры контроля за экспортом в отношении группы «Вагнер».