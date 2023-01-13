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15 минут назад

В США приняли решение по ЧВК «Вагнер»

Елена Прошина

Власти США обеспокоены действиями ЧВК «Вагнер», поэтому Вашингтон планирует нейтрализовать деятельность компании. Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле, передает URA.RU со ссылкой на сербское агентство Tanjug.

В США приняли решение по ЧВК «Вагнер»
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что Вашингтон не одобряет действий ЧВК «Вагнер» и планирует принять меры.

«Мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — заявил Шолле.

Он добавил, что ЧВК «Вагнер» занимается вербовкой солдат в Сербии и других странах мира, и это необходимо прекратить.

Пригожин передал украинскую соль бойцам ЧВК "Вагнер" в Соледаре

Ранее стало известно, что Вашингтон обратил внимание на рост влияния частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. Американское правительство полагает, что группа расширяет свои операции на территории стран Африки и Европы, а также позволяет себе вмешиваться в дела суверенных государств. В декабре США ужесточили меры контроля за экспортом в отношении группы «Вагнер».

Глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что украинские солдаты покинули Соледар. ЧВК «Вагнер» оказала поддержку российской армии в вытеснении противника. Теперь территория города находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Армия,В мире,Евгений Пригожин,Госдеп США,
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