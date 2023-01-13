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21 минуту назад

В США решили ликвидировать ЧВК «Вагнер»

Ura.Ruиещё 4

Деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Об этом во время своего визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

В США приняли решение по ЧВК «Вагнер»
Фото: ТАССТАСС

«Мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — приводит слова Шолле сербское агентство Tanjug.

Как утверждает чиновник, ЧВК «Вагнера» вербует бойцов в Сербии, а также в других странах мира.

Сообщалось, что Вашингтон обеспокоен ростом влияния частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. В правительстве считают, что группа расширяет свои операции на территории Европы и стран Африки, вмешиваясь в дела суверенных государств. В декабре США приняли решение ужесточить меры контроля за экспортом в отношении группы «Вагнер». Тем временем ЧВК оказала поддержку Силам РФ в освобождении Соледара. Как сообщал глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин, территория города полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия,В мире,ЧВК Вагнера ,Евгений Пригожин,
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