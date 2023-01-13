В США приняли решение по ЧВК «Вагнер»

Деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Об этом во время своего визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

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«Мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — приводит слова Шолле сербское агентство Tanjug.

Как утверждает чиновник, ЧВК «Вагнера» вербует бойцов в Сербии, а также в других странах мира.