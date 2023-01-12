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36 минут назад

В России оценили последствия переброски сотен танков США на восточный флаг НАТО

Lenta.ru

Опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты оценили последствия переброски сотен американских танков и боевых машин пехоты (БМП) на восточный фланг НАТО.

В России оценили последствия переброски танков США на восточный флаг НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, процесс усиления военной инфраструктуры альянса в ближайшее время продолжится, поскольку по логике НАТО эти шаги предпринимаются в качестве ответа на действия Москвы на Украине.

Директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что переброска новой американской техники, помимо непосредственного усиления и перевооружения восточного фланга, создает определенные риски для России.

«Прибытие современных систем тяжелых вооружений в страны восточного фланга НАТО может стать дополнительным стимулом для того, чтобы передать Украине высвобождающиеся системы, в том числе советского производства — все, что там осталось», — подчеркнул эксперт.

Кортунов добавил, что происходит процесс постепенного замещения: Восточная Европа получает новые вооружения, а старые перемещаются на Украину. По его словам, пересмотр курса Североатлантического альянса на усиление размещенных на восточном фланге группировок маловероятен, что является существенным в политическом и военно-техническом плане.

Ранее стало известно, что США массово отправят танки в Данию для переброски в Восточную Европу в рамках ротации. 11 января, в нидерландский порт Флиссинген уже начало прибывать большое количество танков и военной техники из США, которое отправят в Польшу и Литву.

Армия,Андрей Кортунов,Коммерсант,НАТО,
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