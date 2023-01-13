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12 минут назад

Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.

Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.

Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.

Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилей Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.

Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.

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