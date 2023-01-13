Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву

Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.

По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.

Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.

Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилей Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.