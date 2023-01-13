В ДНР заговорили о возможных украинских наемниках в Соледаре

"Случай с наемником, скорее всего, неединичный. Достаточно большое число наемников воевало на стороне Вооруженных сил Украины на этом направлении, в том числе в Соледаре, - сказал он. - И мы любом случае еще будем находить их тела в самом Соледаре и его окрестностях. Возможно, мы кого-то возьмем и живыми в числе тех, кто будет сдаваться в плен. Пока еще зачистка идет".