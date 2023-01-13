В ДНР заговорили о возможных украинских наемниках в Соледаре

Инцидент с погибшим в Соледаре британцем, который участвовал в боевых действиях, неединичный, на этом направлении фиксируется большое число наемников. Об этом заявил ТАСС военно-политический эксперт Ян Гагин.
Пресс-служба компании "Конкорд" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 11 января сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым. Национальная полиция Украины до этого информировала, что 48-летний Эндрю Бегшо и 28-летний Кристофер Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, затем связь с ними была потеряна.
Судьба второго британца неизвестна. По утверждениям британских СМИ, они в составе неправительственной организации помогали эвакуации гражданского населения. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "речь идет о гражданах Великобритании, которые были боевиками, с оружием в руках участвовали в боевых действиях".
"Случай с наемником, скорее всего, неединичный. Достаточно большое число наемников воевало на стороне Вооруженных сил Украины на этом направлении, в том числе в Соледаре, - сказал он. - И мы любом случае еще будем находить их тела в самом Соледаре и его окрестностях. Возможно, мы кого-то возьмем и живыми в числе тех, кто будет сдаваться в плен. Пока еще зачистка идет".
По его словам, в таких ситуациях сложно установить, кем по званию является наемник, поскольку "документов, подтверждающих причастность к регулярной армии той или иной страны, чаще всего при них нет".