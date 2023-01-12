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15 минут назад

В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика

Алиса Селезнёва

Стоимость американского бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, способного нести ядерные ракеты и считающегося «самым крутым самолетом в мире», составит 751 миллион долларов. Бюджет может оказаться неподъемным для Пентагона, отмечает издание 19FortyFive.

В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
Фото: СкриншотСкриншот

По данным издания, ожидается, что ВВС должны закупить 100 таких самолетов. В этом случае военному ведомству США придется потратить 75 миллиардов долларов.

«До сих пор представители министерства обороны и политики утверждали, что бомбардировщик поставят вовремя и в рамках бюджета, но ситуация может измениться, так как программы закупок часто раздуваются и в любой момент могут начаться отставания от графика», - отмечается в статье.

При этом ранее помощник заместителя министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер заверил, что бюджет программы увеличен не будет. О том, что B-21 будут производить «в срок и в рамках бюджета» заявлял и сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс.

Однако издание предупреждает, что в случае, если бюджет вырастет, закупка B-21 Raider станет тяжким бременем для Пентагона и Конгресса.

B-21 должен будет сменить в войсках B-1 Lancer, «невидимку» B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Он станет основой стратегической авиации США.

Ранее сообщалось, что проверка американских военных самолетов и вертолетов показала, что порядка 50% из них не в состоянии выполнять боевые задачи.

Армия,Эндрю Хантер,Пентагон,
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