В США пожаловались на вселяющее ужас российское оружие

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» наводят настоящий ужас на американских военных. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

«Эти ракеты способны развить скорость до 10 единиц маха, но что еще хуже – они очень маневренные», – говорится в сообщении.

Россия разработала и поставила на вооружение несколько видов ракет, которые пугают США. В первую очередь это гиперзвуковые «Кинжалы», которые российские войска неоднократно применяли во время спецоперации на Украине. Военные эксперты отметили, что они могут обходить любые существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Российские же ракеты «Циркон» стали первым в мире оружием, которое может достигать гиперзвуковой скорости за счет своей двигательной установки. Также в топ-3 самых «пугающих» российских ракет вошел гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард», носителем которого может выступать ракета «Сармат». Дальность действия блока – 18 тысяч километров. Кроме того, американские военные признали высокую эффективность крылатых ракет «Калибр».